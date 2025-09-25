Une histoire pour petite Ourse

Un album magnifiquement illustré par Richard Jones, pour savourer le moment présent et le bonheur d'être ensemble à l'approche de l'hiver. "Petite Ourse voudrait bien que sa maman ait le temps de lui raconter des histoires avant qu'elles ne s'endorment pour l'hiver. Maman accepte, à une condition : tous les préparatifs doivent être faits avant. Mais comment ramasser des aiguilles de pin, se rassasier de glands et se laver dans la rivière sans paresser, ni rêvasser ? Un album merveilleusement illustré pour savourer le moment présent et le bonheur d'être ensemble à l'approche de l'hiver".