Une histoire pour petite Ourse

Richard Jones

Un album magnifiquement illustré par Richard Jones, pour savourer le moment présent et le bonheur d'être ensemble à l'approche de l'hiver. "Petite Ourse voudrait bien que sa maman ait le temps de lui raconter des histoires avant qu'elles ne s'endorment pour l'hiver. Maman accepte, à une condition : tous les préparatifs doivent être faits avant. Mais comment ramasser des aiguilles de pin, se rassasier de glands et se laver dans la rivière sans paresser, ni rêvasser ? Un album merveilleusement illustré pour savourer le moment présent et le bonheur d'être ensemble à l'approche de l'hiver".

Par Richard Jones
Chez Kimane

Auteur

Richard Jones

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Une histoire pour petite Ourse

Richard Jones

Paru le 25/09/2025

40 pages

Kimane

14,95 €

9782383223900
