S'installer dans le Pays de Saint-Omer

Gaëtane Deljurie

ActuaLitté
Toutes les clefs pour décrypter les codes et les coutumes du Pays de Saint-Omer, vous ne raterez aucune étape pour une intégration rapide et réussie chez les Ch'tis ! A partir d'une enquête exclusive, ce guide explore Saint-Omer et son agglomération à l'usage des néo-Audomarois. Pratique et vivant, cet ouvrage décrypte les codes de la ville et délivre toutes les informations pour réussir son intégration à Saint-Omer et dans sa région : qualité de vie, immobilier, lien social, loisirs, consommation, enfance, enseignement supérieur, économie, emploi. Avec toutes les clefs pour décrypter les codes et les coutumes du Pays de Saint-Omer, vous ne raterez aucune étape pour une intégration rapide et réussie chez les Ch'tis ! C'est aussi une précieuse source d'informations pour tous les habitants qui souhaitent mieux connaître leur territoire.

Par Gaëtane Deljurie
Chez Héliopoles

|

Auteur

Gaëtane Deljurie

Editeur

Héliopoles

Genre

Nord-Pas-de-Calais

S'installer dans le Pays de Saint-Omer

Gaëtane Deljurie

Paru le 30/10/2025

Héliopoles

21,00 €

ActuaLitté
9782379851162
