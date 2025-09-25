Inscription
#Imaginaire

Les Ensangs

Maureen Desmailles

ActuaLitté
Un secret dangereusement capiteux... Chaque moment, chaque émotion de la vie de Charlie sont marqués par une odeur. Pour faire de ce don son métier, elle a intégré le prestigieux Institut International de Parfumerie à Paris. Quand ses parents lui coupent les vivres, elle craint de devoir y renoncer, mais son talent attire l'attention d'un professeur. Charismatique, brillant, exigeant, Lazlo Delafosse va offrir de financer ses études et de devenir son mentor en échange de son aide dans l'élaboration d'une gamme de parfums un peu singulière : les Ensangs. Ce que Charlie ignore, c'est que Lazlo est moins attiré par son odorat que par son sang...

Par Maureen Desmailles
Chez Slalom

|

Auteur

Maureen Desmailles

Editeur

Slalom

Genre

Mondes fantastiques

Les Ensangs

Maureen Desmailles

Paru le 25/09/2025

380 pages

Slalom

19,95 €

