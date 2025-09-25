Inscription
Mémento IFRS

PWC

1 300 questions/réponses pratiques pour maîtriser et bien appliquer les IFRS 1 300 questions/réponses pratiques pour maîtriser et appliquer les IFRS Cette dix-huitième édition du Mémento IFRS vous permet : - de maîtriser les points clés des IFRS en vigueur ; - de résoudre les aspects les plus complexes de leur application pratique ; - d'intégrer les nouveautés de l'année pour mieux les appréhender et les appliquer. Maîtriser l'essentiel des IFRS Chaque chapitre de cet ouvrage débute par un " Essentiel de la norme ", pour un premier niveau de lecture synthétique des IFRS, y compris pour les spécificités sectorielles (Assurance, Agriculture). Résoudre les difficultés pratiques d'application des IFRS L'application des IFRS peut confronter les utilisateurs à des difficultés pratiques. Pour faire face à cette complexité, plus de 1 300 Questions/Réponses exposent la problématique et la solution de manière synthétique, puis sont suivies d'un argumentaire détaillé, illustré par de nombreux exemples et cas pratiques, pour un second niveau de lecture des IFRS, complémentaire et opérationnel. Accompagner les changements induits par les nouveaux textes et autres sujets d'actualité et anticiper l'impact de leur application Ces nouveautés résultent des textes et amendements récemment publiés par l'IASB, des décisions de l'IASB sur les projets en cours de discussion, des décisions de l'IFRS IC et de l'ESMA, des recommandations de l'AMF et de l'ANC, ou encore des problématiques issues de la pratique.

Paru le 25/09/2025

219,00 €

