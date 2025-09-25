Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Activations angéliques

Kyle Gray, Jessica Tumminello, Véronique Dumont

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un oracle de 44 cartes créé par Kyle Gray et magnifiquement illustré par Jessica Tumminello pour recevoir les messages de vos anges. Connectez-vous avec les anges et recevez leurs conseils inspirants et leurs énergies positives... Cet oracle de 44 cartes, créé par Kyle Gray et magnifiquement illustré par Jessica Tumminello, agit comme un pont entre la Terre et les royaumes célestes afin que vous puissiez recevoir les messages de vos anges. Au fil de la pratique et grâce au livre de 134 pages : faites appel à l'énergie angélique pour vous guider et vous protéger ; activez et expérimentez la meilleure version de vous-même ; vivez en accord avec votre objectif supérieur ; entrez dans la lumière pour laquelle vous êtes né. En sollicitant l'assistance céleste de vos anges, vous bénéficierez de leur sagesse divine et de leur soutien immédiat afin d'éveiller vos capacités spirituelles, guérir vos blessures et atteindre vos objectifs.

Par Kyle Gray, Jessica Tumminello, Véronique Dumont
Chez Exergue

|

Auteur

Kyle Gray, Jessica Tumminello, Véronique Dumont

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Activations angéliques par Kyle Gray, Jessica Tumminello, Véronique Dumont

Commenter ce livre

 

Activations angéliques

Kyle Gray, Jessica Tumminello trad. Véronique Dumont

Paru le 25/09/2025

134 pages

Exergue

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782361889906
9782361889906
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.