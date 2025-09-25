Activations angéliques

Un oracle de 44 cartes créé par Kyle Gray et magnifiquement illustré par Jessica Tumminello pour recevoir les messages de vos anges. Connectez-vous avec les anges et recevez leurs conseils inspirants et leurs énergies positives... Cet oracle de 44 cartes, créé par Kyle Gray et magnifiquement illustré par Jessica Tumminello, agit comme un pont entre la Terre et les royaumes célestes afin que vous puissiez recevoir les messages de vos anges. Au fil de la pratique et grâce au livre de 134 pages : faites appel à l'énergie angélique pour vous guider et vous protéger ; activez et expérimentez la meilleure version de vous-même ; vivez en accord avec votre objectif supérieur ; entrez dans la lumière pour laquelle vous êtes né. En sollicitant l'assistance céleste de vos anges, vous bénéficierez de leur sagesse divine et de leur soutien immédiat afin d'éveiller vos capacités spirituelles, guérir vos blessures et atteindre vos objectifs.