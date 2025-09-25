Une Bible qui permet aux petits de découvrir le Dieu qui fait des promesses et qui les tient ! Les enfants connaissent la valeur d'une promesse. Notre Dieu tient toujours parole ! Il est bienveillant, tout-puissant, et il a merveilleusement accompli ses promesses. Les promesses de la Bible pour les petits raconte 52 histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament dans lesquelles les plus jeunes enfants découvrent les promesses de Dieu qui leur sont particulièrement destinées. Au fil des récits, les enfants apprennent comment Dieu a préparé et accompli son plan de salut à travers Jésus. Ils entendent ainsi la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour eux, exprimée d'une manière qui touchera leur jeune coeur. Les illustrations colorées intègrent des éléments pédagogiques et ludiques, favorisant l'apprentissage par les petits. Chaque histoire se termine par une question précieuse pour enraciner le message dans le coeur des jeunes lecteurs.