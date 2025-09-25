Près de 400 cartes postales anciennes d'Angers à la Belle Epoque. Regroupant près de 400 cartes postales du début du siècle, Angers d'antan est un voyage dans le temps qui invite les Angevins à découvrir leur cité il y a un siècle. L'ouvrage s'articule autour d'une partie géographique qui présente Angers et ses environs quartier par quartier et d'une partie thématique qui est consacrée à la vie quotidienne des Angevins et à l'art de vivre du début du siècle. Au-delà de l'iconographie exceptionnelle provenant de la collection de Lionel Houis, les textes racontent la grande et la petite histoire d'Angers et de ses environs. Accessibles, ils sont destinés à un large public.