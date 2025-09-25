Inscription
Scènes des Antilles antan lontan

Ernest Pépin

ActuaLitté
300 cartes postales anciennes des Antilles en 1900. A travers 300 cartes postales des années 1900 à 1920, issues des plus belles collections privées, cet ouvrage présente des scènes de la vie quotidienne, des images des vieux métiers et des "types' des Antilles ; tant de la Martinique que de la Guadeloupe. Organisé par "univers', l'ouvrage présente successivement, sous la plume poétique de l'auteur, La dynastie de l'eau, L'honneur de la terre, Au menu des jours quotidiens, Merveilleux butins d'antan et enfin Les échos de l'histoire. Ainsi, les charbonnières cotoîent les coupeurs de canne, les scènes de marché succèdent au carnaval, les trains à vapeur mènent la canne jusqu'à l'usine avant que les fûts de rhum ne soient chargés sur les bateaux...

Par Ernest Pépin
Chez HC Editions

Ernest Pépin

HC Editions

Amériques

