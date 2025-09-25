Inscription
#Beaux livres

Blois d'antan

Bruno Guignard

ActuaLitté
Plus de 200 cartes postales anciennes de Blois à la Belle Epoque. Plus de 200 cartes postales anciennes dévoilent Blois en 1900. La Belle Epoque est une période charnière pour la ville qui devient l'un des lieux de passage obligé dans la découverte des châteaux de la Loire. La modernité apparaît à Blois avec l'arrivée du chemin de fer et du tramway qui transforment la ville. La place Louis-XII, centre névralgique de la cité, accueille les marchés, la halle et le théâtre tandis que cafés et buvettes s'installent le long des quais, devenus le lieu à la mode. Les premiers touristes visitent déjà le château royal, célèbre pour son escalier, et déambulent dans le centre élégant du commerce blésois, rue Denis-Papin. Avec une grande précision historique et un amour de l'anecdote, Bruno Guignard nous conte Blois à la Belle Epoque. L'ouvrage s'articule autour de cinq chapitres géographiques : En arrivant par la Loire Le centre-ville La ville haute L'extension vers l'ouest Les quartiers périphériques. Une dernière partie est consacrée au quotidien et à l'art de vivre en 1900. L'ensemble de l'iconographie provient du fonds de Daniel Bénard, le plus important marchand de cartes postales anciennes de la région. Il compte déjà une quinzaine de collaborations avec BrunoGuignard.

Par Bruno Guignard
Chez HC Editions

|

Auteur

Bruno Guignard

Editeur

HC Editions

Genre

Centre

Blois d'antan

Bruno Guignard

Paru le 25/09/2025

HC Editions

29,90 €

ActuaLitté
9782357208827
© Notice établie par ORB
