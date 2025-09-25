Inscription
#Beaux livres

Le Dauphiné d'antan

Franck Lecoutre

ActuaLitté
Plus de 350 cartes postales anciennes du Dauphiné à la Belle Epoque. Plus de 350 cartes postales anciennes illustrent le Dauphiné au début du xxe siècle, et c'est avec une grande précision que Franck Lecoutre nous invite à redécouvrir son pays immortalisé par les photographes d'antan. A la différence de la Bretagne, de la Corse ou de l'Auvergne, la région du Dauphiné a disparu des cartes et en-têtes, privée de toute existence administrative et de pouvoir politique. Pourtant, l'appellation reste vivace dans les esprits et dans les coeurs. La Belle Epoque est une période charnière pour le Dauphiné, et les habitants, fiers de leur pays, vont saisir le mouvement de la modernité en marche, tout en conservant les valeurs et les traditions qui ont façonné le pays dauphinois. Les transports constituent le moteur essentiel du désenclavement du Dauphiné. Une nouvelle ère se dessine alors, économique et industrielle, notamment avec l'essor de la houille blanche, de la métallurgie et des ressources minières, mais aussi de savoir-faire traditionnels comme la ganterie à Grenoble. Les grandes cités ont le vent en poupe, s'agrandissent, se développent, accueillant progressivement la population ouvrière croissante... Les inégalités entre le Haut et le Bas-Dauphiné sont importantes, mais tous deux vont finir par être touchés par le nouveau dynamisme du pays. Ainsi, paysans, ouvriers et nantis voient les prémices du tourisme poindre : excursions vers les beaux chalets, ascensions, ski et thermalisme transportent le pays dauphinois dans une nouvelle ère...

Par Franck Lecoutre
Chez HC Editions

|

Auteur

Franck Lecoutre

Editeur

HC Editions

Genre

Isère, Dauphiné

Le Dauphiné d'antan

Franck Lecoutre

Paru le 25/09/2025

HC Editions

29,90 €

ActuaLitté
9782357205598
