Le don d'Aideen

Lucie Marcusse, Helena Dahlgren

La suite des aventures de Lisa, ses amies et leurs chevaux magiques sur l'île de Jorvik. La race légendaire des Starbreeds, ces chevaux magiques que l'on ne trouve qu'à Jorvik, est en danger. Plus aucun poulain ne voit le jour, et une rumeur circule : il ne resterait plus qu'une seule jument encore enceinte... Déterminées à la sauver, Linda, Lisa, Anne et Alex se lancent dans une quête périlleuse. Mais leur mission prend une tournure bien plus sombre lorsqu'elles découvrent que des forces malveillantes convoitent l'île. Pour protéger Jorvik, elles devront faire l'impensable : s'allier à ceux qui, hier encore, étaient leurs ennemis...

Lucie Marcusse, Helena Dahlgren
Chez Pocket

|

Auteur

Lucie Marcusse, Helena Dahlgren

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

Le don d'Aideen

Helena Dahlgren trad. Lucie Marcusse

Paru le 25/09/2025

224 pages

Pocket

15,20 €

9782266343602
