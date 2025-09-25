Inscription
Epargner mieux pour vivre mieux

Philippe Crevel

Le livre pratique, clair et indispensable afin de vous éclairer dans le maquis de l'épargne aujourd'hui. Des solutions efficaces pour épargner quel que soit son profil, avec à la clef une meilleure qualité de vie ! Dans un monde instable, marqué par des crises, une épargne bien gérée est un gage de sécurité. Mais l'épargne est-elle ouverte à tous ou est-elle réservée à une élite ? Peut-on épargner à tout âge ? Comment s'y retrouver dans la multitude des produits d'épargne proposés ? Faut-il prendre des risques ou au contraire être prudent ? Pour vous répondre, ce livre vous présente l'épargne de façon didactique et précise. Voici quelques thèmes abordés afin de mieux appréhender l'épargne et sa multitude de produits. 1. L'épargne en France. Pourquoi épargne-t-on ? 2. Les objectifs du patrimoine. En fonction de l'âge, du niveau de revenu, des objectifs à atteindre 3. Les placements immobiliers. Faut-il nécessairement être propriétaire ? y-a-t-il d'autres investissements dans la pierre ? 4. Le maquis de l'épargne financière. Les produits, les modes de gestion. 5. Comment épargner pour sa retraite ? 6. Epargner au sein de l'entreprise 7. Les placements atypiques 8. La transmission du patrimoine 9. Simulation selon les profils des épargnants 10. Tableau budgétaire et patrimonial à remplir pour mieux comprendre ce que l'on attend de l'épargne et quels sont nos capacités d'épargne Au fil des chapitres, Philippe Crevel - directeur général du Cercle de l'Epargne - vous guidera pour une épargne pertinente en suivant 3 axes majeurs : - L'épargne ne devrait jamais être vécue comme une contrainte ou une source d'inquiétude. Au contraire, elle est un outil puissant ! Vous connaîtrez les leviers pour assurer votre sécurité financière et celle de vos proches, qu'il s'agisse d'anticiper des dépenses importantes, de transmettre un patrimoine ou de préparer votre retraite. - Les réglementations évoluent constamment, et les marchés financiers comme immobiliers sont entourés de zones d'ombre et parfois de promesses fallacieuses. Grâce aux nombreux conseils avisés de Philippe Crevel, vous serez désormais capable de vous y retrouver et d'éviter les pièges en respectant quelques règles simples. - Aucun investissement ne garantit un rendement miraculeux. Seule une approche équilibrée et diversifiée permet d'avancer avec sérénité. Ce livre vous donnera donc des indications claires pour diversifier votre épargne en fonction de votre profil.

Par Philippe Crevel
Chez Solar

|

Auteur

Philippe Crevel

Editeur

Solar

Genre

Gestion de patrimoine

Epargner mieux pour vivre mieux

Philippe Crevel

Paru le 25/09/2025

255 pages

Solar

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782263191794
