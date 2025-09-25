L'honneur des miens

Au nom de la musique et de la liberté : un couple face à Goebbels " Ma grand-mère, Ruth Schönenberger, était la fille d'un célèbre médecin. Mon grand-père, Walter Betcke, lui, était le fils d'un riche industriel. Il a fait la Première Guerre, puis des études de droit, est devenu avocat puis a été engagé comme directeur juridique en 1928 par Deutsche Grammophon, dont il est devenu le président en 1932. Mes grands-parents se sont mariés en février 1933. A cette époque, le communisme et le nazisme leur étaient complètement étrangers et ils en condamnaient fermement la brutalité et la folie. Les nazis sont arrivés au pouvoir trois semaines après la prise de fonction de mon grand-père et ont aussitôt commencé à vouloir mettre l'entreprise au pas. C'est dans ce contexte que mon grand-père est entré en résistance contre Goebbels et le ministère de la Propagande, au point de lui faire un procès en 1935, qu'il a perdu en première instance et en appel, mais gagné en 1936 devant la cour suprême. Pendant ce temps, mes grands-parents ont subi intimidations, descentes de la Gestapo et menaces de déportation. Arrive la guerre et mon grand-père est enrôlé mais il continue de s'occuper de la société et à employer des juifs dans l'entreprise sous de faux noms. Libéré au bout d'un an, il poursuit sa résistance active pour conserver l'indépendance du répertoire musical et maintenir les salariés (dont des juifs) dans l'entreprise. Mais l'entreprise est bombardée. Il est envoyé au front dans les derniers jours de la guerre et se constitue prisonnier dans la zone américaine. Suit l'enquête en dénazification qui l'empêche de reprendre la direction de l'entreprise pendant un an. Il est totalement blanchi et redevient président de Deutsche Grammophon en 1946, jusqu'à sa retraite en 1965, pour faire de cette entreprise ce qu'elle est devenue : l'un des plus anciens éditeurs de musique enregistrée encore en activité. " C'est cette histoire qui est narrée ici à travers le récit d'un petit-fils ayant grandi à l'ombre d'une Prusse disparue et fantasmée : une traversée historique et intime du XXe siècle.