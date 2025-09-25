Inscription
La ligne claire

Dalloz

Hommage de confrères à un éminent juriste Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Bonichot , conseiller d'Etat, juge à la Cour de justice de l'Union européenne. Ces Mélanges sont l'occasion de lui rendre hommage et d'honorer sa carrière. Mélanges coordonnés par Emmanuelle BROUSSY , Référendaire à la Cour de justice de l'Union européenne, Francis DONNAT , Conseiller d'Etat (en disponibilité), Secrétaire général du groupe Société générale, Anne ILJIC , référendaire à la Cour de justice de l'Union européenne et maître des requêtes au Conseil d'Etat, François MEYER , Directeur au Centre national de la fonction publique territoriale, Jérôme TREMEAU , Professeur à l'Université d'Aix-Marseille.

Dalloz

Editions Dalloz

Histoire du droit

La ligne claire

Dalloz

Paru le 16/10/2025

Editions Dalloz

99,00 €

9782247239399
