Commentaire de l'épître aux Hébreux

Thomas d' Aquin, Jean-eric Stroobant

Principalement connu pour sa Somme, Thomas d'Aquin a également laissé un commentaire de l'ensemble des épîtres de Paul. Voici une nouvelle traduction de l'épître aux Hébreux. Adressée à des Juifs, sans doute prêtres, devenus chrétiens et hésitants dans leur foi, la lettre traite de l'excellence du sacerdoce du Christ. Accompagné d'un appareil concis de notes, en mesure d'atteindre les spécialistes comme les lecteurs soucieux de se mettre à l'école du maître spirituel, ce commentaire permet un approfondissement rarement égalé de l'Ecriture sainte. Dans la pure tradition des premiers Pères de l'Eglise, mais avec de nouvelles résonances, précieuses pour notre siècle, Thomas étudie chaque verset dans sa vision littérale, allégorique, morale, anagogique. Spécialiste et traducteur de l'intégralité de l'oeuvre thomiste, Jean-Eric Stroobant de Saint Eloy est l'auteur de cette traduction inédite.

Par Thomas d' Aquin, Jean-eric Stroobant
Chez Cerf

|

Auteur

Thomas d' Aquin, Jean-eric Stroobant

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

Commentaire de l'épître aux Hébreux

Thomas d' Aquin

Paru le 11/09/2025

640 pages

Cerf

49,00 €

9782204163606
