Le buveur d'enluminures

Qui vole les précieux manuscrits enluminés du monastère ? Rejoignez Draculivre et ses amis dans une enquête palpitante au coeur d'un monastère médiéval rempli de secrets et de trésors anciens ! Plongez dans une nouvelle aventure captivante de la série Le Buveur d'encre ! Résumé : Draculivre emmène ses amis Odilon et Carmilla au mystérieux monastère des Courants d'air, un lieu chargé d'histoire abritant de précieux trésors. Mais l'ambiance est tendue : frère Mousse est désespéré car depuis plusieurs semaines, d'inestimables manuscrits enluminés disparaissent sans laisser de trace ! Nos trois buveurs d'encre se lancent dans une enquête passionnante à travers les couloirs secrets et la bibliothèque ancestrale du monastère. Entre parchemins anciens et enluminures médiévales, ils devront faire preuve d'ingéniosité pour découvrir qui se cache derrière ces mystérieux vols. Parviendront-ils à démasquer le coupable et à sauver les précieux manuscrits ? Ce roman illustré parfaitement adapté aux enfants de 7 à 11 ans offre une lecture autonome, facile et captivante. Avec son histoire rythmée se déroulant dans un cadre historique fascinant, cette aventure éveille la curiosité des jeunes lecteurs, un voyage dans le temps qui combine mystère, amitié et découvertes culturelles ! La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...