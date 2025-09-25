Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Le buveur de mélodies

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que cache la partition vide du célèbre pianiste ? Plongez dans une enquête musicale captivante où notes disparues et mystères résonnent dans cette nouvelle aventure du Buveur d'encre ! Résumé : Lorsqu'Odilon et Carmilla assistent au concert d'un célèbre pianiste, ils sont loin d'imaginer le mystère qui les attend. Soudain, l'artiste quitte précipitamment la scène, laissant derrière lui une étrange partition sans aucune note ! Intrigués, les deux jeunes buveurs d'encre se lancent dans une enquête passionnante. Mais que signifie cette partition vide ? Pourquoi le pianiste a-t-il fui ? Et surtout, pourquoi Draculivre, leur ami vampire amateur de livres, semble-t-il leur cacher quelque chose d'important ? Entre notes de musique disparues et secrets bien gardés, nos héros devront résoudre cette énigme musicale qui les mènera dans les coulisses fascinantes du monde de la musique... Une aventure harmonieuse qui combine mystère, amitié et découverte musicale, adaptée aux enfants de 7 à 11 ans. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...

Par Olivier Latyk, Eric Sanvoisin
Chez Nathan

|

Auteur

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le buveur de mélodies par Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Commenter ce livre

 

Le buveur de mélodies

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Paru le 25/09/2025

48 pages

Nathan

6,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095050863
9782095050863
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.