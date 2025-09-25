Le buveur de mélodies

Que cache la partition vide du célèbre pianiste ? Plongez dans une enquête musicale captivante où notes disparues et mystères résonnent dans cette nouvelle aventure du Buveur d'encre ! Résumé : Lorsqu'Odilon et Carmilla assistent au concert d'un célèbre pianiste, ils sont loin d'imaginer le mystère qui les attend. Soudain, l'artiste quitte précipitamment la scène, laissant derrière lui une étrange partition sans aucune note ! Intrigués, les deux jeunes buveurs d'encre se lancent dans une enquête passionnante. Mais que signifie cette partition vide ? Pourquoi le pianiste a-t-il fui ? Et surtout, pourquoi Draculivre, leur ami vampire amateur de livres, semble-t-il leur cacher quelque chose d'important ? Entre notes de musique disparues et secrets bien gardés, nos héros devront résoudre cette énigme musicale qui les mènera dans les coulisses fascinantes du monde de la musique... Une aventure harmonieuse qui combine mystère, amitié et découverte musicale, adaptée aux enfants de 7 à 11 ans. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...