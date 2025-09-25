Pas croyable !

Inscription
Ouvrez cette encyclopédie des curiosités insolites pour découvrir 60 histoires vraies ! La réalité dépasse la fiction ! Page après page, explorez les mystères architecturaux incroyables, des inventions révolutionnaires et des phénomènes naturels stupéfiants. Chaque histoire est vraie et est présentée dans un style vivant et accessible, accompagnée d'illustrations modernes et colorées ! Une main qui sert aussi de nez : ça existe ? Un fleuve en plein désert : c'est possible ? Une statue plus haute qu'un immeuble de 20 étages : mais c'est fou ! Un ascenseur dans les pyramides : c'est une blague ? ! Un livre documentaire qui combine apprentissage et émerveillement. Des statues géantes aux fleuves mystérieux, en passant par les prouesses technologiques, chaque sujet est une invitation à la découverte. Une lecture passionnante qui élargit les horizons et stimule la curiosité des jeunes lecteurs et lectrices à partir de 8 ans !

Chez Nathan

Auteur

Youlie dessine, Philippe Godard

Editeur

Nathan

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

Paru le 25/09/2025

128 pages

Nathan

15,90 €

9782095047313
