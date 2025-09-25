Ma bible de la réflexologie et de l'acupression aux huiles essentielles

Avec ce livre de référence, entièrement mis à jour, découvrez les bienfaits de la réflexologie et de l'acupression associées aux fabuleux pouvoirs des huiles essentielles. LES SOLUTIONS POUR FAIRE FACE A 120 MAUX DE LA VIE QUOTIDIENNE - Le mode d'emploi de la réflexologie et de l'acupression : pourquoi et comment s'y mettre dès à présent. - Arbre à thé, camomille romaine, eucalyptus citronné... les 38 meilleures huiles essentielles que l'on peut combiner aux massages énergétiques. - Les 120 maux de la vie quotidienne et leur solution réflexo/acupression/aroma : allergie, brûlures d'estomac, crampes, diabète, stress, douleurs musculaires... - Détox, brûle-graisses, confort articulaire, antihypertension, antidiabète... 25 programmes d'une journée pour se soigner avec l'automassage énergétique aroma. - Inclus : 1 cahier "spécial auriculothérapie" + 1 cahier "spécial réflexologie faciale" (dien chan) + 1 cahier spécial EFT (Emotional Freedom Techniques) tout en couleurs. Danièle Festy a longtemps été pharmacien d'officine. Passionnée par les huiles essentielles, elle est l'auteure de nombreux best sellers dont Ma bible des huiles essentielles, devenue le livre de référence absolue sur l'aromathérapie. Elle a vendu 2 millions de livres dans le monde. Anne Dufour est journaliste, certifiée maître-praticien avancé en aromaathérapie traditionnelle par la Fédération française d'aromathérapie et praticien en réflexologie plantaire, palmaire, faciale et crânienne par l'Ecole Française des Réflexologues.