Deviens hypnotiseur en 1h

ET SI VOUS APPRENIEZ A HYPNOTISER... EN 1 HEURE TOP CHRONO ? Longtemps perçue comme mystérieuse ou réservée à des experts, l'hypnose est pourtant à la portée de tous ! Avec ses techniques simples et éprouvées, Haïm Livaï, l'hypnotiseur au million d'abonnés, vous livre ses secrets pour hypnotiser facilement, rapidement... et en toute sécurité. Dans ce guide pratique, découvrez : - Les bases incontournables de l'hypnose expliquées simplement ; - Les bienfaits, les limites et les précautions à connaître avant de se lancer ; - Des exemples concrets et des suggestions à tester sur vos proches ; - Les pas-à-pas d'Haïm Livaï pour hypnotiser en 1 heure. - L'hypnose, c'est avant tout un outil de transformation puissant. Haïm Livaï a découvert l'hypnose à 14 ans avant d'en faire son métier. Aujourd'hui hypnotiseur, directeur d'une école de formation et créateur de contenus, il partage ses techniques sur les réseaux sociaux et via sa propre académie, la H Academy. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux @haimlivai et sa chaîne Youtube @haim-livai.