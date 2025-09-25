Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Deviens hypnotiseur en 1h

Haïm Livaï

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ET SI VOUS APPRENIEZ A HYPNOTISER... EN 1 HEURE TOP CHRONO ? Longtemps perçue comme mystérieuse ou réservée à des experts, l'hypnose est pourtant à la portée de tous ! Avec ses techniques simples et éprouvées, Haïm Livaï, l'hypnotiseur au million d'abonnés, vous livre ses secrets pour hypnotiser facilement, rapidement... et en toute sécurité. Dans ce guide pratique, découvrez : - Les bases incontournables de l'hypnose expliquées simplement ; - Les bienfaits, les limites et les précautions à connaître avant de se lancer ; - Des exemples concrets et des suggestions à tester sur vos proches ; - Les pas-à-pas d'Haïm Livaï pour hypnotiser en 1 heure. - L'hypnose, c'est avant tout un outil de transformation puissant. Haïm Livaï a découvert l'hypnose à 14 ans avant d'en faire son métier. Aujourd'hui hypnotiseur, directeur d'une école de formation et créateur de contenus, il partage ses techniques sur les réseaux sociaux et via sa propre académie, la H Academy. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux @haimlivai et sa chaîne Youtube @haim-livai.

Par Haïm Livaï
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Haïm Livaï

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Parascience

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Deviens hypnotiseur en 1h par Haïm Livaï

Commenter ce livre

 

Deviens hypnotiseur en 1h

Haïm Livaï

Paru le 25/09/2025

208 pages

Leduc.s éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028534462
9791028534462
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.