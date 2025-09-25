La maladie de Lyme : l'épidemie silencieuse

Fatigue chronique, douleurs diffuses, troubles neurologiques... Et si c'était la maladie de Lyme ? Trop souvent mal diagnostiquée, cette infection transmise par les tiques reste méconnue, laissant des milliers de patients sans réponse. Dans cet ouvrage éclairant, la Dre Roberta Raffelli partage son propre parcours face à cette maladie insidieuse et livre une analyse approfondie des limites du diagnostic et des traitements conventionnels. S'appuyant sur les dernières recherches, elle explore des approches intégratives alliant antibiotiques, phytothérapie, nutrition et détoxification. Accessible et rigoureusement documenté, ce livre s'adresse à tous ceux qui cherchent à comprendre cette maladie complexe et à retrouver le chemin de la santé.