Le psychopathe intégré

Vicente Garrido, Christiane Barbon

Un guide percutant pour repérer les 1 % des psychopathes qui empoisonnnent nos vies (et s'en protéger). Ils sont séduisants, charismatiques, parfois brillants. Vous travaillez avec eux. Vous les aimez. Vous les élisez lors des élections. Et pourtant, ce sont des psychopathes. Non pas des criminels sanguinaires, mais des prédateurs sociaux invisibles, parfaitement intégrés à la société. On estime en effet qu'environ 1 % de la population se situe dans le haut du spectre de la psychopathie. Si ces personnes ne tuent pas, elles manipulent, humilient, exploitent et détruisent, souvent en toute impunité. Fort de décennies de recherche et d'expérience pratique, le professeur Garrido, criminologue de renom en Espagne, déconstruit les mythes et dresse un portrait clair et accessible du psychopathe intégré. Grâce à des recommandations concrètes et à des cas réels, il nous apprend à mobiliser nos ressources intérieures (lucidité, courage, intelligence relationnelle) pour les identifier, leur résister et assainir nos relations dans tous les domaines. -- " Un livre essentiel qui démasque les prédateurs avec une précision scientifique remarquable. " Jean-Charles Bouchoux, auteur du best-seller Les pervers narcissiques

Par Vicente Garrido, Christiane Barbon
Chez Editions Arpa

|

Auteur

Vicente Garrido, Christiane Barbon

Editeur

Editions Arpa

Genre

Autres troubles du comportemen

Le psychopathe intégré

Vicente Garrido trad. Christiane Barbon

Paru le 25/09/2025

304 pages

Editions Arpa

19,90 €

9788410490161
© Notice établie par ORB
