Le psychopathe intégré

Un guide percutant pour repérer les 1 % des psychopathes qui empoisonnnent nos vies (et s'en protéger). Ils sont séduisants, charismatiques, parfois brillants. Vous travaillez avec eux. Vous les aimez. Vous les élisez lors des élections. Et pourtant, ce sont des psychopathes. Non pas des criminels sanguinaires, mais des prédateurs sociaux invisibles, parfaitement intégrés à la société. On estime en effet qu'environ 1 % de la population se situe dans le haut du spectre de la psychopathie. Si ces personnes ne tuent pas, elles manipulent, humilient, exploitent et détruisent, souvent en toute impunité. Fort de décennies de recherche et d'expérience pratique, le professeur Garrido, criminologue de renom en Espagne, déconstruit les mythes et dresse un portrait clair et accessible du psychopathe intégré. Grâce à des recommandations concrètes et à des cas réels, il nous apprend à mobiliser nos ressources intérieures (lucidité, courage, intelligence relationnelle) pour les identifier, leur résister et assainir nos relations dans tous les domaines. -- " Un livre essentiel qui démasque les prédateurs avec une précision scientifique remarquable. " Jean-Charles Bouchoux, auteur du best-seller Les pervers narcissiques