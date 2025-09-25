Optimiser son itinéraire en franchise

Se lancer dans l'entreprenariat par le biais de la franchise est une alternative qui séduit de plus en plus de candidat à la création d'entreprise ! Annoncée comme résiliente à la crise, devenue une solution attractive et crédible pour les 48% de Français qui ont envisagé ou aimeraient effectuer une reconversion professionnelle, la franchise n'est en aucun cas une assurance tous risques pour le porteur de projet. Mais attention : il existe autant de manières de pratiquer la franchise que de franchiseurs, soient plus de 2 000 aujourd'hui. Si vous avez opéré ce choix dans l'entrepreneuriat, ce manuel de savoir-vivre à l'intention des porteurs de projet sous enseigne vous guide dès les premiers contacts, pas à pas, pour optimiser vos chances de réussite, à la fois à travers les dimensions humaines, économiques et financières. A chacune des 50 étapes de votre parcours entrepreneurial, vous connaîtrez son enjeu, ses risques et ses opportunités, l'interrogation majeure à résoudre, le cap psychologique à franchir, un élément spécifique pour avancer dans son projet et une vigilance particulière à adopter pour sécuriser son itinéraire, un chemin alternatif potentiellement à exploiter et un cas particulier à étudier. Une trentaine d'interviews d'acteurs de la franchise (franchiseurs, franchisés, membre de la structure de l'enseigne, institutionnels, experts de tous domaines - juridique, finances, comptabilité, etc. -) apportera un éclairage à chaque étape. L'auteur de cet ouvrage, son septième, écrit régulièrement des articles journalistiques sur la franchise, en ayant interviewé plus de 1 800 témoins depuis 2006 (dont plus de 400 franchisés). Il a, par ailleurs vécu tous les événements collectifs d'un réseau, étant même accepté durant une dizaine de sessions consécutives dans le Conseil Consultatif d'une enseigne. Chapitre 1. Intégration dans l'enseigne Chapitre 2. Préparation de l'ouverture du point de vente Chapitre 3. Lancement de l'activité Chapitre 4. Relais de croissance Chapitre 5. Cession de l'entreprise franchisée