Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Incorporations

Jean Daniélou, Jean Daniélou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsqu'on parle de mondialisation, on pense à un mouvement fluide, comme autonome. Elle serait une condition, un état de fait dans lequel nous serions plongés. On la considère toujours de manière globale, d'en haut. Or, loin d'être une condition immuable, elle est un processus sans cesse renouvelé. Elle est faite de rencontres, de frictions, d'assujettissements et d'arrangements locaux. Ce manuel à la fois théorique et narratif restitue sur le vif quelques scènes qui font, concrètement, cette mondialisation, à notre époque comme aux précédentes. Il propose d'abandonner une vue surplombante pour redescendre sur terre, là où les ressources sont extraites et les corps mis au travail. Là où les incertitudes sont légion, là où tout est en chantier et rien n'est encore stabilisé.

Par Jean Daniélou, Jean Daniélou
Chez Premier Parallèle

|

Auteur

Jean Daniélou, Jean Daniélou

Editeur

Premier Parallèle

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Incorporations par Jean Daniélou, Jean Daniélou

Commenter ce livre

 

Incorporations

Jean Daniélou, Jean Daniélou

Paru le 16/10/2025

Premier Parallèle

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850613050
9782850613050
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.