Incorporations

Lorsqu'on parle de mondialisation, on pense à un mouvement fluide, comme autonome. Elle serait une condition, un état de fait dans lequel nous serions plongés. On la considère toujours de manière globale, d'en haut. Or, loin d'être une condition immuable, elle est un processus sans cesse renouvelé. Elle est faite de rencontres, de frictions, d'assujettissements et d'arrangements locaux. Ce manuel à la fois théorique et narratif restitue sur le vif quelques scènes qui font, concrètement, cette mondialisation, à notre époque comme aux précédentes. Il propose d'abandonner une vue surplombante pour redescendre sur terre, là où les ressources sont extraites et les corps mis au travail. Là où les incertitudes sont légion, là où tout est en chantier et rien n'est encore stabilisé.