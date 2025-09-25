Inscription
#Essais

La femme du héros

Catherine Derivery

ActuaLitté
Les noms des principaux protagonistes ont été changés. Mais il s'agit bien d'un authentique témoignage sur une génération de jeunes Français " embarqués " dans les espérances de l'après mai 68, et dans la guerre " américaine " du Vietnam. En France, aux Etats-Unis, au Vietnam, cette histoire vraie de deux personnages actifs aux côtés de Jane Fonda, Joan Baez, des dirigeants vietnamiens historiques et des journalistes qui nourrissaient de Hanoi l'actualité internationale des journaux, apporte un regard vrai sur cette guerre et l'après-guerre. Les souvenirs de la vie à Hanoi constituent un portrait réaliste - et rare - de la société vietnamienne des années soixante-dix, au milieu de laquelle ce couple de Français a vécu et travaillé par idéalisme.

Par Catherine Derivery
Chez Les Indes savantes

|

Auteur

Catherine Derivery

Editeur

Les Indes savantes

Genre

Période mai 68

La femme du héros

Catherine Derivery

Paru le 23/10/2025

Les Indes savantes

19,00 €

9782846547048
