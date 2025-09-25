Inscription
#Essais

Le pouvoir des rêves

Lampros Perogamvros

Découvrez comment vos rêves, véritables chefs-d'oeuvre nocturnes, peuvent devenir la clé d'une meilleure compréhension de vous-même et d'un mieux-être émotionnel. Plongez dans une fascinante exploration du monde onirique, où science et art se rencontrent pour révéler les secrets de nos nuits. Ce livre novateur propose une perspective unique sur les rêves, les présentant non pas comme de simples expériences nocturnes, mais comme de véritables oeuvres d'art créées par notre cerveau. Ce livre se distingue par son approche interdisciplinaire unique, fusionnant habilement les neurosciences, la psychologie, la philosophie et l'art pour offrir une perspective holistique sur les rêves. Il présente les découvertes les plus récentes concernant la nature et les fonctions des rêves, tout en proposant une analyse approfondie du rôle essentiel que jouent les émotions dans nos expériences oniriques et leur potentiel thérapeutique inexploré. L'auteur établit des parallèles fascinants entre les rêves et l'art dramatique, offrant ainsi un éclairage nouveau sur notre compréhension du monde onirique. De plus, il apporte un regard frais sur le concept de "suspension de l'incrédulité" dans les rêves, révélant comment notre esprit accepte l'irrationnel pendant notre sommeil. Enfin, l'ouvrage fournit des insights précieux sur la façon dont les rêves peuvent être utilisés comme outils puissants pour la résolution de problèmes et la régulation émotionnelle, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur leur utilité dans notre vie quotidienne. Basé sur des recherches de pointe menées par l'auteur, ce livre offre une synthèse accessible des connaissances actuelles sur les rêves. Il invite le lecteur à repenser sa relation avec ses expériences oniriques et à découvrir leur potentiel inexploité pour le bien-être menta.

Par Lampros Perogamvros
Chez Favre

|

Auteur

Lampros Perogamvros

Editeur

Favre

Genre

Cerveau et psychologie

Le pouvoir des rêves

Lampros Perogamvros

Paru le 25/09/2025

173 pages

Favre

18,00 €

9782828922702
