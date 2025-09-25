Les OVNIS sont une IA galactique

Voici un livre historique et passionnant ! Grâce aux recherches de Jean-Claude Bourret depuis 1974, un pas décisif est franchi pour comprendre l'origine des Ovnis ! Pour la première fois, Jean-Claude Bourret détaille les contacts extraordinaires qu'il a vécus, dès son enfance, mais aussi lors d'un 20 heures de TF1, avec une intelligence venue d'ailleurs. Les Ovnis sont une IA, une intelligence artificielle venue d'une autre galaxie ! Cette IA utilise la physique pour nous étudier et nous transmettre un message que nous commençons à peine à comprendre ! Le physicien de haut niveau, Patrick Marquet, retrace les observations clefs, depuis l'aube de l'humanité et démontre clairement que le voyage dans le temps est possible. Il résout ainsi une bonne partie des absurdités apparentes du comportement des Ovnis.