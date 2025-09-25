Inscription
#Essais

L'Oracle de la guérison ancestrale

Inna Segal, Jenna Dellagrottaglia

Après L'Oracle de la guérison du coeur , un nouvel oracle puissant du duo Inna Segal (texte) et Jenna DellaGrottaglia (illustrations) qui porte sur les blessures transgénérationnelles. Guérir des traumatismes ancestraux signifie transformer les blessures du passé en sources de force et de sagesse. POUR UNE VIE PLUS EPANOUIE, APPRENEZ A CONNAITRE VOS ANCETRES ET VOUS-MEME. En vous libérant des schémas ancestraux limitants et en explorant les archétypes essentiels, vous découvrirez qui vous êtes réellement. Vous atteindrez ainsi un niveau supérieur d'harmonie intérieure, point de départ de votre voyage spirituel. Approfondissez votre regard sur vos expériences de vie, identifiez les éléments karmiques et suivez les pratiques de guérison créées par l'auteure pour relever vos défis les plus ambitieux. Ce coffret contient un livre complet de 96 pages et 36 cartes magnifiquement illustrées.

Par Inna Segal, Jenna Dellagrottaglia
Chez Guy Trédaniel Editions

Auteur

Inna Segal, Jenna Dellagrottaglia

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Arts divinatoires

L'Oracle de la guérison ancestrale

Inna Segal, Jenna Dellagrottaglia

Paru le 25/09/2025

96 pages

Guy Trédaniel Editions

27,00 €

9782813235046
