Kit'Bac Français 1re

Le Bac, c'est dans la Boîte ! 350 cartes pour réviser tout le programme de français en s'amusant ! Seul ou à plusieurs, chez vous ou ailleurs, mémorisez vos définitions, repérez les procédés littéraires, révisez toutes les oeuvres au programme et améliorez votre orthographe et votre grammaire grâce à 750 questions et réponses réparties en neuf catégories (culture littéraire, définitions, figures de style, grammaire et orthographe, poésie, outils d'analyse, roman, théâtre, idées). Un coffret conçu pour tous les styles d'apprentissage : - Flashcards à trois niveaux de difficulté pour s'adapter à chacun - Défis et exercices d'interprétation pour approfondir votre compréhension - Cartes "Personnage" et "Chrono" pour transformer vos révisions en moment ludique (mode coopération ou défi) Allez encore plus loin avec un mois d'abonnement à l'appli La Boite à Bac : - Analyses vidéo de toutes les oeuvres : présentation, résumé, contexte et analyse de plusieurs questions qui pourraient être posées en dissertation ou à l'oral. Une heure de vidéo par oeuvre ! - 26 vidéos de méthodologie - Fiches, quiz et bien plus encore ! Révisez intelligemment avec des conseils fondés sur les neurosciences afin d'optimiser vos apprentissages.