Politiques sociales et de santé

Gilles Huteau

ActuaLitté
Décrypter la complexité des politiques sociales et de santé : telle est l'ambition de ce manuel de référence. Avec cette 4e édition, les auteurs permettent de mieux comprendre les grandes réformes récentes des politiques de la protection sociale et de santé : la famille et l'enfance, l'emploi, les retraites, le handicap, la santé au travail, la santé environnementale... L'étude des politiques sociales et de santé se situant au carrefour de différentes disciplines, cet ouvrage fait appel aux savoirs les plus récents du droit, de la science politique, de la sociologie et de l'économie. Ce manuel s'adresse aux étudiants de master et des formations supérieures du travail social, aux candidats aux grands concours de la fonction publique (directeur d'hôpital, directeur d'établissement sanitaire et social, attaché territorial, cadre de la protection sociale, conseiller en économie sociale et familiale...), ainsi qu'aux professionnels des secteurs sanitaire et social.

Par Gilles Huteau
Chez Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

|

Auteur

Gilles Huteau

Editeur

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Genre

Politiques sociales

Politiques sociales et de santé

Gilles Huteau

Paru le 25/09/2025

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

40,00 €

ActuaLitté
9782810908738
