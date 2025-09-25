Le Livre qui fait du bien !

Il y a des jours où tout va bien, mais parfois, la vie nous réserve des petits pépins qui s'accumulent et peuvent semer la mauvaise humeur. Notre héroïne, une petite fille pleine de vie et déterminée, fait face à ces imprévus qui, petit à petit, l'empêchent de voir la vie du bon côté. Alors que les soucis de la journée l'alourdissent et que la nuit approche, elle se demande comment retrouver la légèreté et la joie de vivre. Heureusement, sa maman détient un secret précieux : les livres ont des super pouvoirs. Et si la clé pour retrouver sérénité et plaisir se trouvait dans un livre qui fait du bien ?