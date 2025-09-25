Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le Livre qui fait du bien !

Amélie Javaux, Stefano Martinuz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il y a des jours où tout va bien, mais parfois, la vie nous réserve des petits pépins qui s'accumulent et peuvent semer la mauvaise humeur. Notre héroïne, une petite fille pleine de vie et déterminée, fait face à ces imprévus qui, petit à petit, l'empêchent de voir la vie du bon côté. Alors que les soucis de la journée l'alourdissent et que la nuit approche, elle se demande comment retrouver la légèreté et la joie de vivre. Heureusement, sa maman détient un secret précieux : les livres ont des super pouvoirs. Et si la clé pour retrouver sérénité et plaisir se trouvait dans un livre qui fait du bien ?

Par Amélie Javaux, Stefano Martinuz
Chez Mijade

|

Auteur

Amélie Javaux, Stefano Martinuz

Editeur

Mijade

Genre

Mijade

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Livre qui fait du bien ! par Amélie Javaux, Stefano Martinuz

Commenter ce livre

 

Le Livre qui fait du bien !

Amélie Javaux, Stefano Martinuz

Paru le 16/10/2025

32 pages

Mijade

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807702493
9782807702493
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.