Bonjour, Bonsoir

Rémi Reverchon, Jacques Monclar, Michel Platini

La vie de certaines personnes semble parfois sortie d'un film. Personnage iconique du monde du sport, Jacques Monclar livre enfin toutes ses vérités. Immense joueur de basket aux 201 sélections en Equipe de France, puis double champion de France en tant qu'entraîneur, et enfin voix culte des médias, de RMC à Canal+ jusqu'à BeINSports où il commente la NBA depuis 2013, Jacques Monclar a défendu sur Michael Jordan, bu des verres (trop ! ) avec ses amis Magic Johnson ou Yannick Noah, joué dans une pub Mennen, et surtout porté sa voix si caractéristique sur le sport français. Il raconte tout à son compère de NBA Extra, Rémi Reverchon. Sans détour, sans secret, dans les hauts comme dans les bas, The Voice se dévoile entièrement.

Rémi Reverchon, Jacques Monclar, Michel Platini
Editions Amphora

Auteur

Rémi Reverchon, Jacques Monclar, Michel Platini

Editeur

Editions Amphora

Genre

Basket, Handball, Volley

Bonjour, Bonsoir

Rémi Reverchon, Jacques Monclar

25/09/2025

269 pages

Editions Amphora

19,50 €

9782757606650
