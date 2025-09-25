L'ouvrage incontournable pour comprendre la nouvelle question d'histoire du CAPES externe 2027 d'histoire-géographie, préparer efficacement le concours et le réussir. La nouvelle question d'histoire du CAPES externe 2027 d'histoire-géographie dans la collection CAPES Amphi Histoire. Trois parties (Comprendre, Recherche, S'entraîner) pour comprendre les enjeux de la question, maîtriser les connaissances essentielles et les différentes épreuves. Un ouvrage indispensable pour se préparer au concours et le réussir.