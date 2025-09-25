Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Nouvelle question d'histoire

Laurent Brassart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ouvrage incontournable pour comprendre la nouvelle question d'histoire du CAPES externe 2027 d'histoire-géographie, préparer efficacement le concours et le réussir. La nouvelle question d'histoire du CAPES externe 2027 d'histoire-géographie dans la collection CAPES Amphi Histoire. Trois parties (Comprendre, Recherche, S'entraîner) pour comprendre les enjeux de la question, maîtriser les connaissances essentielles et les différentes épreuves. Un ouvrage indispensable pour se préparer au concours et le réussir.

Par Laurent Brassart
Chez Bréal

|

Auteur

Laurent Brassart

Editeur

Bréal

Genre

Concours CRPE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nouvelle question d'histoire par Laurent Brassart

Commenter ce livre

 

Nouvelle question d'histoire

Laurent Brassart

Paru le 02/10/2025

280 pages

Bréal

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749557687
9782749557687
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.