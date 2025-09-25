100 fiches pour comprendre la monnaie

100 fiches pur comprendre et maîtriser les questions techniques et les débats théoriques sur la monnaie. Cet ouvrage présente de manière claire et synthétique les mécanismes et les enjeux qui entourent la monnaie. Regroupées en dix parties thématiques, ces 100 fiches abordent les questions techniques et les débats théoriques dans une approche historique et contemporaine : évolution des formes de monnaie, histoire de la pensée économique monétaire, fonctionnement du système bancaire, objectifs et instruments de la politique monétaire, présentation de l'euro, formation des taux de change, etc. La monnaie est souvent perçue comme mystérieuse. Comme est-elle créée ? QU'est-ce qu'une "crypto-monnaie" ou une "monnaie numérique de banque centrale" ? Faut-il davantage réguler les banques ? La crise de la Covid-19 a-t-elle encouragé la disparition des espères ? La monnaie peut-elle aider à relever le défi de la transition écologique ? Répondre à ces questions et à bien d'autres est l'objectif de cet ouvrage qui s'adresse aux lycéens, aux étudiants du supérieur (classes préparatoires économiques et commerciales, cycle universitaire, candidats aux concours de la fonction publique), ainsi qu'à toutes les personnes intéressées par un thème aussi fondamental qu'actuel.