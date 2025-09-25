Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Où sont les mères ?

Catherine Chabert

ActuaLitté
"On ne possède jamais qu'une seule mère" écrit Freud : la mère des commencements, unique, idéale, divine apparaît en majesté pour être brutalement rabaissée par la sexualité, et ce passage de l'idéal à la déception trouve paradoxalement une voie de compatibilité grâce au clivage entre "la maman et la putain" . On ne peut donc pas abandonner l'idée des mères au pluriel, même lorsqu'elles se révèlent contradictoires, à l'instar de la bigarrure de la psyché si chère à Freud ! Bonnes et mauvaises, incestueuses et meurtrières... Aimantes, haineuses ou indifférentes, trop près ou trop loin, toujours là, jamais là, déprimées ou paranoïaques, mélancoliques ou maniaques, possessives ou négligentes... Mieux ou pire encore, la même mère peut être plurielle, selon les lieux et les moments. Où sont les mères aujourd'hui ? A qui appartient le maternel ? Sur quelles scènes les identifications et les choix d'objet qui en dépendent peuvent-ils se déployer ? Quels écarts et quelles convergences se révèlent entre la réalité matérielle - sociale, culturelle, historique - et la réalité psychique, celle des rêves et des fantasmes, celle du transfert et de ses surprises : mères de transfert ou transferts de mères ?

Par Catherine Chabert
Chez Erès

|

Auteur

Catherine Chabert

Editeur

Erès

Genre

Essais

Où sont les mères ?

Catherine Chabert

Paru le 25/09/2025

160 pages

Erès

15,50 €

