Les Mystérieuses alchimies de l'Amour

Les recettes de l'amour selon Voutch, on aime passionnément Le grand amour existe-t-il ? Une force incontrôlable venue des astres nous pousse-t-elle les uns vers les autres ? Doit-on réfléchir avant de s'engager ou le contraire ? La passion est-elle soluble dans les travaux ménagers ? Faut-il coucher le premier soir ? Autant de questions auxquelles les dessins de Voutch, fort heureusement, ne répondent pas. Et c'est tant mieux. Les alchimies de l'amour doivent rester à jamais mystérieuses.