Le guide anti-stress de l'avion

Mathieu Allouch, Julie Andriamampianina

ActuaLitté
Avez-vous déjà éprouvé cette peur qui vous saisit avant le décollage ? Les mains moites, la petite angoisse qui monte et tord un peu le ventre au rythme du grondement des réacteurs... ? Pas de panique, Mathieu, steward de son métier, et qui anime avec succès un compte Instagram sur le sujet, est là pour vous rassurer ! Dans ce livre, il partage ses connaissances et raconte son expérience pour vous aider à mieux appréhender votre voyage. Construit de manière à apporter une véritable sérénité, cet ouvrage mêle informations pratiques claires et explications de pros pour répondre aux idées reçues qui alimentent souvent la peur. Mais aussi des tips et anecdotes amusantes qui se passent entre les rangées ou dans les coulisses ! Chiffres, quiz, questions-réponses, exercices de respiration et techniques anti-stress : vous serez prêt à décoller en paix, heureux d'arriver au-dessus des nuages...

Par Mathieu Allouch, Julie Andriamampianina
Chez Gallimard Loisirs

Auteur

Mathieu Allouch, Julie Andriamampianina

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Guides pratiques

Le guide anti-stress de l'avion

Mathieu Allouch

Paru le 25/09/2025

144 pages

Gallimard Loisirs

19,90 €

9782742468140
