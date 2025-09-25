Le guide anti-stress de l'avion

Avez-vous déjà éprouvé cette peur qui vous saisit avant le décollage ? Les mains moites, la petite angoisse qui monte et tord un peu le ventre au rythme du grondement des réacteurs... ? Pas de panique, Mathieu, steward de son métier, et qui anime avec succès un compte Instagram sur le sujet, est là pour vous rassurer ! Dans ce livre, il partage ses connaissances et raconte son expérience pour vous aider à mieux appréhender votre voyage. Construit de manière à apporter une véritable sérénité, cet ouvrage mêle informations pratiques claires et explications de pros pour répondre aux idées reçues qui alimentent souvent la peur. Mais aussi des tips et anecdotes amusantes qui se passent entre les rangées ou dans les coulisses ! Chiffres, quiz, questions-réponses, exercices de respiration et techniques anti-stress : vous serez prêt à décoller en paix, heureux d'arriver au-dessus des nuages...