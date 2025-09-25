Inscription
#Essais

L'éthique au coeur de l'école

FNAME

ActuaLitté
Rédigé par des professionnels reconnus, cet ouvrage collectif apporte des ressources plurielles aux enseignants, spécialisés ou non, autour de la question fondamentale de l'éthique. Dans la lignée des autres titres de la collection, cet ouvrage synthétise les communications du colloque 2024 de la FNAME : " L'ES-ADP et les questionnements éthiques ". Dans un milieu scolaire où les enjeux d'inclusion et de pluralité sont de plus en plus importants, aborder la question de l'éthique devient un sujet incontournable dont la FNAME s'est emparée dans le cadre de sa recherche. Mais qu'est-ce que l'éthique ? En quoi diffère-t-elle de la morale ou de la déontologie ? Et surtout, comment la faire vivre concrètement au sein des établissements scolaires ? Cet ouvrage collectif propose d'explorer la pluralité de l'éthique en croisant les regards de chercheuses et chercheurs issus de champs de recherche différents. Chaque contribution apporte un éclairage précis sur plusieurs facettes : éthique de la critique, éthique de la relation, éthique du care. Loin d'être une notion théorique abstraite, l'éthique se comprend comme une pratique vivante, qui s'incarne dans les relations quotidiennes, parfois en opposition à l'Institution. C'est dans l'acte éducatif au sens large, dans l'attention à l'autre et dans le souci du care que se dessine une éthique professionnelle et commune.

Par FNAME
Chez Retz

|

Auteur

FNAME

Editeur

Retz

Genre

Pédagogie

L'éthique au coeur de l'école

FNAME

Paru le 25/09/2025

128 pages

Retz

15,00 €

ActuaLitté
9782725648057
© Notice établie par ORB
