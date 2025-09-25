Offices et Psaumes

"Les poèmes qui suivent ne sont pas faits pour être analysés, discutés, commentés, ils sont faits pour être psalmodiés, murmurés, chantés. Leur scansion, c'est celle de notre âme qui, à l'affût, dans la ferveur, dans le silence de la prière, demande la joie la plus inaltérable, la présence de son Créateur, ce Dieu qui ne veut pas qu'on le vénère mais qu'on vive simplement, résolument, absolument, de son amour". (Emmanuel Godo) Patrice de La Tour du Pin priait "un crayon à la main" . Sa poésie s'inscrit dans un projet qui l'habitera toute sa vie : celui de la Somme de poésie, dont sont issus ces Offices et ces Psaumes. Ils sont ici proposés non pas dans leur édition finale de 1981, mais dans celle de 1946, plus riche et parfois plus accessible, qui n'était plus disponible depuis des décennies. Ils constituent un chef-d'oeuvre : des prières vibrantes, qui parlent au coeur de chacun et laissent transparaître les questionnements spirituels d'un des plus grands poètes du XXe siècle.