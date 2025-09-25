Inscription
#Essais

Faire la paix avec ma lignée

Charlotte Cruz, Chilly Charly

ActuaLitté
Voyage au coeur de tes lignées pour soigner la trame de ton présent A travers une série de 24 ateliers d'écriture introspective accompagnés par des voyages sonores méditatifs, Charlotte Cruz te guide dans une profonde exploration de tes héritages transgénérationnels : Découvre l'origine de tes fondations émotionnelles. Observe les fardeaux et les dons qui t'ont été transmis. Apprivoise ce qui te constitue, ce avec quoi tu es arrivé sur Terre. Tu découvriras les fondations de ton être pour redéfinir tes limites, tes besoins et t'affranchir de tout ce qui ne t'appartient pas. En révélant les véritables liens - choisis ou subis - avec celles et ceux qui t'ont précédé, Charlotte ouvre les portes de ta guérison intérieure et transgénérationnelle . A toi de confronter ta lignée pour te libérer et t'émanciper de tes traumas. A toi de te découvrir pour éveiller ton potentiel illimité . A toi de faire la paix avec ta lignée , pour ceux d'avant, pour toi et pour tous ceux d'après toi.

Charlotte Cruz, Chilly Charly
Le Courrier du Livre

|

Auteur

Charlotte Cruz, Chilly Charly

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Thérapies familiales

Faire la paix avec ma lignée

Charlotte Cruz

Paru le 25/09/2025

256 pages

Le Courrier du Livre

21,00 €

ActuaLitté
9782702930335
