Petit dico des mamans débordées... mais qui assurent grave !

Avec ce petit dico, vous allez assurer grave en famille ! Moi, c'est Diane . J'ai une maladie neurologique rare qui engendre des douleurs inimaginables. Je suis mariée à Xavier, un homme formidable, et je suis la maman comblée de deux enfants, Raphaël et Capucine. Pas facile d'allier ma vie de famille à ces douleurs terribles qui me mettent à terre tous les jours et engendrent une fatigue abyssale. Cela vous semble impossible ? Et pourtant, j'y arrive ! Dans ce petit dico, je vous partage tous mes trucs et astuces pour assurer un quotidien harmonieux en famille. De A comme " Allergies alimentaires " à V comme " Vacances ", en passant par B comme " Batch cooking ", P comme " Post-partum " ou S comme " Sommeil ", vous aurez toutes les clés pour prendre soin de vous et de votre couple. J'ai également demandé à des professionnelles de santé de nous donner leurs éclairages ! Neuroatypies, psychomotricité ou trouble du sommeil : les petits tracas du quotidien n'auront plus de secrets pour vous.