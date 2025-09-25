Mes gelly stickers Jeux et coloriages (Halloween)

BOUH ! Monstres et sorcières sont réunis dans ce livre d'activités et des coloriages aux couleurs d'Halloween ! Et pour encore plus d'amusement, des stickers colorés en gel pour tout décorer sont offerts ! Voilà un livre au look original grâce aux stickers en gel colorés et visibles à travers la couverture ! Des petits fantômes, des monstres, des citrouilles : 32 pages d'activités et de coloriages pour avoir la frousse ! Et pour encore plus de fun, des gelly stickers épais et super rigolos aux couleurs d'Halloween pour coller partout !