#Roman étranger

Dernier train pour Kamakura

Takeshi Murase, Diane Durocher, Nina Le Flohic

Le jour où le premier vent printanier souffla sur Kamakura, un train express décrocha de sa trajectoire. Il termina sa course au fond d'un précipice creusé au pied des montagnes. Deux mois après l'accident qui a laissé des dizaines de familles endeuillées, une étrange rumeur se répand dans le quartier. La nuit venue, un mystérieux train remonterait la ligne Kamakura avec, à son bord, les passagers disparus. Aussi invraisemblable soit-elle, comment laisser passer cette chance de revoir une dernière fois des êtres chers qui ne sont plus là ? Tomoko pourrait dire au revoir à son fiancé, Yûichi se réconcilier avec son père, le jeune Kazuyuki déclarer sa flamme à son premier amour et Misako comprendre son mari, le conducteur du train... Mais réussiront-ils à leur dire tout ce qu'ils ont sur le coeur avant de devoir faire leurs adieux ? Un roman choral émouvant qui célèbre pour chacun l'importance de vivre l'instant présent. Vivant dans la préfecture de Hyogo au Japon, Takeshi Murase est romancier et rédacteur pour la radio et la télévision. Véritable best-seller en Asie, son roman Dernier Train pour Kamakura l'a propulsé sur le devant de la scène littéraire japonaise. Traduit du japonais par Diane Durocher et Nina Le Flohic

Genre

Littérature japonaise

Paru le 25/09/2025

288 pages

20,00 €

9782493816955
