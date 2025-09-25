Inscription
All These Bodies

Kendare Blake, Hermine Hémon

Seize corps vidés de leur sang. Deux adolescents. Une explication incroyable. Eté 1958. Une série de meurtres frappe le Midwest américain. Les victimes sont retrouvées dans leur voiture, dans leur maison, et même dans leur lit, le corps exsangue, mais sans aucune trace de sang. Lorsque la famille Carlson est massacrée dans sa ferme du Minnesota, Marie Catherine Hale, 15 ans, est retrouvée sur les lieux. Elle est couverte de sang de la tête aux pieds et, dans un premier temps, on la prend pour une survivante. Mais aucune goutte de ce sang n'est le sien. Michael Jensen, fils du shérif local et aspirant journaliste n'aurait jamais imaginé que le plus grand fait divers de son époque lui tomberait dessus, ni qu'il serait mêlé à l'enquête lorsque Marie décide qu'il est le seul à qui elle se confessera. Alors que Marie raconte sa version de l'histoire, il revient à Michael de découvrir la vérité : que s'est-il réellement passé la nuit où les Carlson ont été tués ? Et comment cette fille s'est-elle retrouvée au milieu de tous ces cadavres ? Dans ce livre qui vous tiendra en haleine, signé par l'autrice classée n°1 des best-sellers du New York Times Kendare Blake, la vérité est aussi difficile à croire qu'à trouver.

Par Kendare Blake, Hermine Hémon
Chez Leha Editions

Auteur

Kendare Blake, Hermine Hémon

Editeur

Leha Editions

Genre

Suspense

All These Bodies

Kendare Blake trad. Hermine Hémon

Paru le 25/09/2025

313 pages

Leha Editions

9,90 €

9782487635081
