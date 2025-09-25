Une terrible après-midi

Ouuhouu ! Il y a quelqu'un par ici ? Tout est bien silencieux... Mais gare aux monstres cachés dans toutes les pièces de la maison. Tout est calme dans la maison, mais allons l'explorer de plus près... Dans le salon, on dirait bien que le rideau a bougé. Mon dieu, un loup se cache derrière, au secours ! Et dans la chambre qui semble si tranquille, un squelette est caché sous le lit ! Dans la penderie une sorcière, au grenier un fantôme, à la cave des vampires et dans le cagibi un yéti. Ca y est, tous les monstres ont été trouvés ; il est l'heure de rassembler tous les enfants déguisés pour le goûter d'anniversaire de petit squelette. Mais ne reste-t-il pas un derrière monstre caché dans un coin...