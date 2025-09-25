Wes Anderson est passé maître dans l'art de transformer de banales scènes du quotidien en moments narratifs intenses dignes du grand écran ! "Shooter comme Wes" décompose les techniques (mise en lumière, choix d'angle de vue, composition des plans et jeu de mise au point, composition globale, travail de symétrie) derrière les films emblématiques du réalisateur, de la vue à vol d'oiseau dans "La Famille Tenenbaum" à la contre-plongée dans "Fantastic Mr. Fox", en passant par la symétrie utilisée dans "The Grand Budapest Hotel". Chaque chapitre se concentre sur un aspect spécifique de l'esthétique de Wes Anderson et propose des exercices illustrés, étape par étape, à réaliser avec un appareil photo ou un smartphone pour créer des images à la manière de Wes.