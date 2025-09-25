Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Shooter comme Wes

Adam Woodward, Liz Seabrook

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Wes Anderson est passé maître dans l'art de transformer de banales scènes du quotidien en moments narratifs intenses dignes du grand écran ! "Shooter comme Wes" décompose les techniques (mise en lumière, choix d'angle de vue, composition des plans et jeu de mise au point, composition globale, travail de symétrie) derrière les films emblématiques du réalisateur, de la vue à vol d'oiseau dans "La Famille Tenenbaum" à la contre-plongée dans "Fantastic Mr. Fox", en passant par la symétrie utilisée dans "The Grand Budapest Hotel". Chaque chapitre se concentre sur un aspect spécifique de l'esthétique de Wes Anderson et propose des exercices illustrés, étape par étape, à réaliser avec un appareil photo ou un smartphone pour créer des images à la manière de Wes.

Par Adam Woodward, Liz Seabrook
Chez Eyrolles

|

Auteur

Adam Woodward, Liz Seabrook

Editeur

Eyrolles

Genre

Techniques photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Shooter comme Wes par Adam Woodward, Liz Seabrook

Commenter ce livre

 

Shooter comme Wes

Adam Woodward, Liz Seabrook

Paru le 02/10/2025

Eyrolles

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416022036
9782416022036
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.