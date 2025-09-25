Inscription
#Essais

Petit apéro Qui suis-je ?

Virginy L. Sam

Retrouvez le bon personnage grâce à vos questions subjectives ! Quelle est la règle du jeu ? Une dizaine de cartes est étalée sur la table. Trouvez les questions à la fois les plus loufoques et les plus stratégiques pour retrouver le personnage silencieusement choisi par votre adversaire ! Attention : vous n'avez le droit qu'à des questions basées sur les a priori que vous avez sur ces personnages : " Est-ce qu'il est du genre à faire du batch cooking tous les dimanches après-midi ? ", " Est-ce qu'il pourrait réveiller toute la maison avec ses ronflements ? "... Laissez-vous emporter par votre imagination et jouez des parties hilarantes !

Virginy L. Sam
Chez First

Auteur

Virginy L. Sam

Editeur

First

Genre

Jeux

Petit apéro Qui suis-je ?

Virginy L. Sam

Paru le 09/10/2025

First

6,95 €

9782412103036
© Notice établie par ORB
