Voisins parfaits - Toc ! Toc ! Toc !

Qui sera nommé le meilleur voisin de l'immeuble ? Un jeu plein de stratégie, de débats et d'humour ! " Toc ! Toc ! Toc ! " : la nouvelle collection de 3 jeux d'apéro signés Pierre Croce ! Collectionnez les 3 boîtes de jeu et un quatrième devient possible ! Chaque joueur incarne un personnage soumis à des contraintes... parfois absurdes, souvent gênantes ! Face à des situations improbables, le but est de convaincre vos voisins que votre personnage est le voisin idéal... ou, au contraire, d'éviter d'être désigné comme le pire voisin du quartier ! BONUS : collectionnez les trois jeux de la collection " Toc ! Toc ! Toc ! " et mélangez les cartes pour créer un quatrième jeu secret !