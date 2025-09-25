Les mots des poilus inédits et non censurés ! "Fort de Vincennes, Service historique de la Défense. Dans les archives de la guerre de 1914-1918, deux cartons du Contrôle postal des armées contiennent des dizaines de lettres confisquées par la censure. Pour diverses raisons, elles n'ont jamais été remises à leurs destinataires. Ecrits par des poilus à leurs proches ou par des civils aux soldats sur le front, ces courriers contenaient des éléments jugés inquiétants pour l'armée. Le plus souvent, ce sont des lettres de Français sans histoire, qui expriment leur souffrance, leur incompréhension, leur colère ou leur rancoeur, et qui, le temps d'un courrier, franchissent la ligne blanche... " Emouvantes, poignantes, voire dramatiques, ces lettres sont d'une puissance rare, car leurs auteurs s'y confient sincèrement, librement et sans limite. Leur lecture procure une émotion étrange, même un siècle plus tard... Thierry do Espirito a mené une enquête très particulière : révéler les lettres interdites de 1914-1918. Sa recherche dans les archives militaires françaises met au jour, dans toute sa sincérité, la parole censurée des poilus et de leurs proches. Cette correspondance interdite a défié le temps et trouve enfin un destinataire. L'auteur reconstitue le puzzle de ces vies, de ces destins, et nous permet de plonger au coeur de la Grande Guerre et de ses héros. Un témoignage vibrant, unique et essentiel.