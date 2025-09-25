Un Noël musclé

A Nice, Chloé cumule ses études de droit et la gestion de Kintsugi, son association qui aide les femmes à échapper à l'emprise de leurs compagnons. Cependant, sa structure est très instable financièrement et elle a besoin d'un sérieux coup de main. Heureusement, Noël est sa période préférée de l'année, et elle traverse ces difficultés avec son adorable bouledogue, Pookie, qui adoucit son quotidien. Mais l'arrivée inopinée d'Hugo, et de son meilleur ami Julien, dans la salle de sport voisine menace de bouleverser son équilibre. Elle ne voit pas d'un bon oeil ce voisin grumpy, farouche opposant à la magie de Noël. Le sort va tout de même les contraindre à faire alliance. C'est le moment où jamais pour Chloé de sortir la tête de l'eau, et de trouver en Hugo un allié inestimable. De malentendus en quiproquos l'entente est difficile... Parviendront-ils à dépasser leurs préjugés et à enfin s'avouer leurs sentiments ?